Певец признался, что хотет купить меньшую квартиру и реализовать еще одну мечту.

Украинский певец Роман Сасанчин удивил фолловеров решением продать квартиру, которую выиграл на "Голосе страны".

О своем решении Сасанчин рассказал в Instagram.

19-летний певец ранее намеревался переехать в это жилья в столице, но его планы изменились.

"Очень много времени обдумывал один чрезвычайно важный вопрос относительно квартиры, которую еще два года назад выиграл на "Голосе страны 10"! Да, вы много слышали в моих интервью, что я хочу туда переехать и т. д! Но хорошо обдумав, я все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну свою большую мечту, о которой я потом вам расскажу, и купить меньшую по размерам квартиру!" – поделился Сасанчин.

В то же время не все фолловеры поддержали решение Романа. Поклонники советуют певцу еще немного обдумать это решение.

"Это большая ошибка! В наше время невыгодно продавать квартиру и покупать другую", "Да и так достаточно маленькая квартира для семьи! Куда уж меньше?", "Лучше сдай в аренду. Продать и жить в меньшей с увеличением семьи? Ерунда юная", "Цены на жилье постоянно растут, вы рискуете остаться без квартиры. Решать вам, но стоит хорошо обдумывать такой шаг", - пишут фолловеры.

Роман Сасанчин - один из самых молодых победителей "Голоса страны". В 2015 году исполнитель одержал победу во втором сезоне шоу "Голос. Дети" в команде Тины Кароль. В 2020 году Роман стал победителем десятого сезона шоу "Голос страны" снова в команде Кароль. За эту победу он получил главный приз вокального шоу – квартиру в Киеве.

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