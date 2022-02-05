Девушка призналась, что ей тяжело находиться в больнице с крошечной дочкой.

Жена победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина, Иванна с месячной дочерью Элизабет находится в больнице с коронавирусом. Девушка сетует, что ей трудно справиться с болезнью и малышами.

Об этом она рассказала в Instagram Stories.

Иванна отметила, что сейчас чувствует себя скверно. Молодая мама очень устала, ведь ее маленькая доченька не спит несколько ночей и плачет.

"У меня вчера начал очень болеть живот, а сегодня уже так болит, что не выдерживаю. Малышка с рук не слезает уже третью ночь, ходим по палате туда-сюда. Надеюсь, что сегодня смогут отпустить домой. Если сегодня еще и весь день и вечер на руках будет, то я точно отсюда не выйду, а выползу", - написала Иванна.

Девушка поделилась, что прошлая ночь была для нее слишком сложной, ведь малышня целую ночь требовала внимания.

"Вчера всю ночь ходила по палате, укачивала ребенка. Когда я садилась, она просыпалась и начинала кричать, поэтому мы всю ночь "качались", - рассказала молодая мама.

Читайте такжеВ купальниках на морозе: Огневич и Осадчая вместе "покайфовали" в Буковеле (видео)Напомним, о коронавирус у Сасанчина и его жены стало известно несколько дней назад. Жена артиста рассказала, что несколько дней им было плохо, они чувствовали ломоту в теле, а также у них поднялась температура. Поэтому они решили сдать тест на коронавирус, и он оказался положительным.

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