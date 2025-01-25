Продюсер посвятил пост россиянину и буквально засыпал его комплиментами, что не оценили украинцы.

Известный украинский продюсер и режиссер Александр Роднянский, которого заочно осудили в России, прокомментировал новость об объявлении номинантов на кинопремию "Оскар-2025". Он не обошел российского номинанта Юрия Борисова и посвятил ему целый пост в сети, за что был раскритикован украинцами.

Как известно, Борисова номинировали на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора". Стоит указать, что он первый российский актер, который попал на эту кинопремию. В своем Instagram Роднянский изрядно обрадовался этому известию. Он убежден, что появление россиянина на "Оскаре" станет "пощечиной для пропаганды". А также выдал, что таким образом разрушится миф, что Голливуд предвзято относится к россиянам.

"Юра Борисов стал первым российским актером истории, номинированным на "Оскар". Это выдающееся достижение талантливого актера. Но написать хочу о том, как в очередной раз позорно провалилась российская пропаганда. Все последние годы российские СМИ обсуждали пресловутую западную "русофобию" и "отмену великой русской культуры". И вот - пощечина пропаганде. Российский актер, да еще и не из числа, как их называют, "беглецы" или "хорошие русские", получает главные мировые кинонаграды", - написал продюсер.

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Кинознаменитость также рассыпался в комплиментах и выразил восторг от игры других актеров из страны-агрессора. Отдельное внимание он уделил режиссуре "Аноры" и высоко оценил сюжет. Лента рассказывает об отношениях российского олигарха с женщиной, предоставляющей интимные услуги.

"Талант за себя говорит. Не могу признаться в большой любви к этой картине, но роль Борисова хорошая. "Анора" Шона Бейкера - комедийная мелодрама для русских эмигрантов в Америке", - выдал режиссер.

Однако мнение Роднянского не разделили его подписчики из Украины. Они обвинили продюсера в поддержке россиян и упрекнули за неоднозначную позицию во время полномасштабного вторжения:

"Как-то противно читать этот ваш пост. Смотрю на расстрелянных украинских военных, искалеченных детей, сборы на машины, которые спасают жизни и тут на тебе: не о достижениях украинских спортсменов и культурных деятелей, которые борются для своей страны за такие важные победы, а о российском актере. Мне кажется, вы немножко оторвались от реальности".

"Александр, а вы что также считаете, что культура вне политики? Или что это за такое дружеское сообщение к актеру из страны-агрессора, да еще и не из перечня "хороших".

Мы будем надеяться, что и "Анора", и тот Юра повторят свой "успех" на "Золотом глобусе". Номинировать в такое время человека из России - многое говорит исключительно об уровне "Оскара" сейчас.

Александр, вы действительно счастливы? Это "событие" для вас? Не уехавший, не "хороший" россиянин номинирован на "Оскар. Кинематограф вне политики?

К слову, Роднянский более 20 лет своей жизни посвятил киноиндустрии. Он продюсировал фильмы "Левиафан" (2014) и "Нелюбовь" (2017). Долгое время продюсер жил и работал в РФ, но после начала большой войны выехал из страны-агрессора и выступил против войны. Сейчас он живет за границей.

Напомним, ранее Александр Роднянский ответил, пойдет ли его сын воевать. Он также объяснил, почему мужчина в свое время вернулся из Европы в Украину.

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