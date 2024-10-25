Продюсер высказался о своем сыне Александре.

Известный украинский продюсер и режиссер Александр Роднянский, которого заочно осудили в России, ответил, пойдет ли его сын служить в ВСУ. Знаменитость объяснил, почему мужчина в свое время вернулся из Европы в Украину.

Сейчас 39-летний сын продюсера Александр живет в Киеве. Он занимает должность советника Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам. Кроме того, мужчина также занимается развитием одного из украинских банков. Режиссер говорит, что его сына могут мобилизовать, но, вероятно, пока он занимает должность советника, то этого не будет.

"Он же в Киеве, могут, он призывного возраста. Но он работает пока что, делает свои нужные, я надеюсь, стране дела. Его официальная должность сейчас советник Зеленского по экономике. Он в Совете директоров крупнейшего государственного банка. Это такой аналог "Ощадбанка". Он отвечает за стратегию развития банка", - отметил Роднянский-старший в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Видео дня

По словам режиссера, сын еще в детстве уехал из Украины и строил жизнь в Европе. Однако несколько лет назад он решил вернуться, потому что был убежден, что "может помочь родной стране". Роднянский добавляет, что если сын получит повестку, то он пойдет воевать и выполнит свой долг.

"Он никогда не жил в Украине. Он до пяти лет был в Украине, а с 1991 года жил в Европе. Он приехал с романтическим чувством, что он будет востребован, что он может помочь родной стране. Он приехал менять все к лучшему. Вот такая у него была позиция. Соответственно, когда, вы задаете вопрос, можно ли (мобилизовать - УНИАН), он примет это как необходимость. А что делать", - сказал Александр.

К слову, Роднянский был одним из основателей телеканала "1+1 Украина". У него более 20 лет опыта в киноиндустрии. Он продюсировал фильмы "Левиафан" (2014) и "Нелюбовь" (2017). Продюсер много лет жил и работал в РФ, но после начала полномасштабного российского вторжения выехал из страны-агрессора и выступил против войны.

Напомним, ранее Напомним, ранее Максим Галкин публично поссорился с Роднянским. Продюсер и юморист поскандалили из-за переименования улиц в Одессе.

Вас также могут заинтересовать новости: