Стало известно, что стало причиной такого решения россиян.

Московский суд заочно осудил известного украинского продюсера и режиссера Александра Роднянского. Его "наказали" на 8,5 года лишения свободы.

Как сообщают российские СМИ, Басманный районный суд в столице страны-агрессора осудил знаменитость по делу о распространении якобы "фейков" о войне в Украине и о российских оккупантах. А распространял он их, по мнению россиян, мол, из-за "политической ненависти" к РФ. Уголовное дело против Роднянского возбудили из-за его четырех антивоенных постов.

Речь идет о постах в 2022 и 2023 годах. В частности, о российской атаке по роддому в Мариуполе, об убийствах захватчиками украинцах, об атаках россиян по гражданским объектам в Киеве, Днепре и Запорожье.

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Кроме так называемого приговора о пребывании за решеткой, ему также запретили в течение четырех лет публиковать контент в сети. Сначала прокуроры требовали, чтобы срок наказания увеличили до 9,5 лет. Но юрист Александра - Ирина Никулина - просила оправдать продюсера.

"Мой подзащитный - это совершенно необычный человек. К его деятельности прикованы взгляды общественности мирового масштаба. Сейчас у нас такие времена, что под суд попадают самые лучшие люди. С правильными взглядами, с трезвыми мыслями", - заявила адвокат и напомнила, что Роднянский - "советский и российский режиссер с множеством премий, но в сложившихся политических обстоятельствах подвергается преследованию".

В то же время сам режиссер просил Ирину, чтобы та не пыталась оправдать его доказательствами о его успехах и заслугах. По мнению Роднянского, такой метод защиты не является правильным. В своем Instagram он прокомментировал приговор россиян. Он отметил, что не признает законность этого суда.

"Прокурор в своей речи сказала, что в моих постах "негативное отношение к российским военным выражено через характеристику их деятельности как захватнической". И я с прокурором согласен. Как и весь мир. Война России в Украине - захватническая и подлая. Но с "приговором" я категорически не согласен. Законность суда над собой, как и законность существования абсолютно абсурдной статьи "за военные фейки", не признаю. Посты о войне я пишу почти каждый день с 24-го февраля 2022 года. И продолжу писать. Ни один Басманный суд не сможет помешать мне громко говорить и делать то, что я делал всю жизнь - снимать фильмы", - заявил Александр.

Что известно о Роднянском

Александр Роднянский родился в Киеве. Он был одним из основателей телеканала "1+1 Украина". У него более 20 лет опыта в киноиндустрии. Роднянский много лет жил и работал в РФ. Он продюсировал фильмы "Левиафан" (2014) и "Нелюбовь" (2017).

После начала полномасштабного российского вторжения Роднянский покинул Россию и выступил против войны. В октябре 2022 года в России его объявили "иностранным агентом".

Напомним, ранее Максим Галкин публично поссорился с Роднянским. Знаменитости поскандалили из-за переименования улиц в Одессе.

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