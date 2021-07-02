1 июля в Лондоне принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане. Леди Ди в тот день могло бы исполниться 60 лет.

Родной брат британской принцессы Дианы Чарльз Спенсер в ее день рождения опубликовал редкое архивное фото. На фотографии мать королевских потомков Британии – принцев Уильяма и Гарри изображена в детстве.

Снимок был сделан отцом Леди Ди – Джоном Спенсером, 8-м графом Спенсером в их семейном поместье.

Новые снимки бывшей жены принца Чарльза редко появляются в сети, поэтому всегда заинтересовывают публику.

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На фотографии, которую обнародовал Спенсер в Instagram, Диана запечатлена в юном возрасте. Она позировала на фоне дома, в котором родилась. Фотографировал будущую принцессу ее отец – Джон Спенсер.

"1 июля 1961 года был очень жарким летним днем, о чем всегда помнили родители Дианы. Она родилась в Парк-Хаусе, в Королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Парк-хаус видно на фоне этого семейного снимка, который сделал отец Дианы, 8-й граф Спенсер", – написал Чарльз под фото.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2021 года принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Тысячи британцев почтили ее память, а на территории Кенсингтонского дворца сыновья принцы Уильям и Гарри и ближайшие родственники покойной принцессы открыли ей памятник. На церемонии присутствовал и родной брат Дианы – Чарльз Спенсер.

Напомним, принцесса Диана погибла в Париже. Это произошло во время автомобильной катастрофы. На следующий день после смерти тело Дианы забальзамировали и похоронили в семейном склепе в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире. Она покоится на уединенном острове, где когда-то родилась, посреди озера.

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Автор: Виктория Гордиенко