Осведомленные источники утверждают, что общение между братьями сведено к минимуму при обоюдном недовольстве и недоверии.

Сегодня в Лондоне принцы Уильям и Гарри вместе открыли памятник их матери, принцессе Уэльской Диане, которой 1 июля исполнилось бы 60 лет.

Это событие было довольно скромным, оно прошло тихо и в нем принимали участие только свои. Гостей на открытие статуи пришло очень немного: принцы Уильям и Гарри, две сестры принцессы Дианы, ее брат и члены комитета по созданию монумента.

Принцы Уильям и Гарри вместе вышли в сад около Кенсингтонского дворца, где открыли памятник. Гарри при этом о чем-то оживленного говорил со своими двумя тетями и дядей.

Читайте такжеПринцы Уильям и Гарри встретятся на открытии памятника принцессе Диане (видео)Ни один из принцев во время открытия не выступал. Речей и помпы не было.

Атмосфера на событии была дружеской и профессиональной, без каких-либо явных признаков напряжения за кулисами.

Два брата даже посмеялись вместе, когда готовились снять покрывало с бронзовой статуи. Гарри и Уильям не хотели, чтобы главными в этот день стали их испортившиеся взаимоотношения. Они посвятили его своей маме и ее наследию.

Да, было детское соперничество между братьями, взаимные поддразнивания, ссоры. Но тесная связь между ними была очевидна. Их объединяло общее горе и общая попытка с ним справиться. Во всем, что они говорили друг о друге, сквозили любовь и привязанность. И тем не менее, выглядевшие неразрывными узы ослабели.

Это сложная и глубоко личная история, большая часть которой разыгрывалась не публично. У них были разногласия по поводу жены принца Гарри Меган, помощников, общественной роли, долга и планов на будущее.

Роберт Лэйси проанализировал, что пошло не так, в своей книге "Битва братьев" (Battle of Brothers). "Британская королевская семья не должна быть идеальной, - считает он. - И тот факт, что братья в данный момент не дружат, не отменяет ценности и важности королевской семьи. Если разрыв закончится неким примирением, это, возможно, подаст пример всем нам".

Но пока признаков такого примирения не видно. Конечно, братья едины в том, что касается памятника и вообще всего, связанного с наследием их матери. Уильям и Гарри совместно заказали монумент и контролировали ход работы.

Появление Уильяма и Гарри рядом со статуей их матери и домом детства, Кенсингтонским дворцом, пробуждает массу воспоминаний. Принцесса Диана и сейчас продолжает оказывать влияние на королевскую семью. Статуя станет признанием этого факта - а также новым местом паломничества в Лондоне.

Те, кто знает Уильяма и Гарри, надеются, что сегодняшний день принесет нечто большее. Что под взглядом мамы они смогут отбросить взаимные счеты и разочарования, передает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая