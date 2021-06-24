Супруга принца Гарри Меган Маркл на церемонию открытия статуи не приедет.

1 июля принцы Уильям и Гарри встретятся на территории Кенсингтонского дворца, где состоится открытие статуи принцессы Дианы.

Ранее сообщалось, что братья будут присутствовать на мероприятии без своих супруг. Но теперь появилась информация о том, что к принцу Уильяму присоединится его супруга герцогиня Кэтрин.

Как сообщает The Mirror трио приедет вместе, но каждый из братьев выступит отдельно со своей речью. Они отдадут дань не только памяти принцессы Уэльской, которой 1 июля исполнилось бы 60 лет, но и таланту скульптора Йена Ренк-Бродли, работавшего над проектом с 2017 года.

Приближенные к дворцу источники рассказали, что герцогиня Кембриджская наблюдала все эти годы за созданием статуи и работой скульптора, поэтому без всяких сомнений хочет быть рядом с супругом в этот важный день. Пока что эта информация остается на уровне слухов и дворец ее официально не подтверждает.

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Также ранее ходили слухи, что жена Гарри Меган Маркл поставила ему ультиматум и заявила о своем желании в онлайн-формате выступить на открытии статуи. Дворец вряд ли поддержит эту инициативу. Особенно, учитывая, сколько всего Меган и Гарри наговорили о королевской семье в своем интервью Опре Уинфри.

Ожидается, что герцогиня Кембриджская поможет своему мужу принцу Уильяму и его брату Гарри выступить единым фронтом на мероприятии и сделает все возможное для примирения братьев. В прошлый раз они встречались на похоронах принца Филиппа в апреле, передает ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая