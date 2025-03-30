Артист ушел из жизни в 86 лет.

Умер известный американский актер Денис Арндт, сыгравший роль лейтенанта Фила Уокера в культовом фильме "Основной инстинкт" и Алекса Приста в пьесе "Гайзенберг". Артист отошел в мир иной 25 марта этого года.

Как сообщает издание People, кинозвезды не стало на 87-м году жизни. Трагическую новость о его смерти объявили родные знаменитости. Сердце Дениса перестало биться в его собственном доме в Эшленде, США. Пока что причина смерти не раскрывается.

"С тяжелым сердцем сообщаем о смерти нашего отца, Дениса Лероя Арндта. Он мирно скончался в своей постели в любимом доме, в котором прожил почти 50 лет. Он бы не хотел, чтобы было иначе. Папа прожил свою жизнь как полноценный перформанс, известный своим невероятным остроумием, обаянием, бунтарским духом, непокорностью, чувством юмора и страстью к искусству. Его наследие, как на сцене, так и вне ее, будет жить в сердцах семьи, друзей и членов общества. Он был очаровательным, красивым, спонтанным и магнетическим - настоящим человеком эпохи Возрождения", - отметили родные Арндта.

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Что известно о Денисе Арндте

Актер родился в 1939 году. Он служил в американской армии и выполнял боевые задачи во Вьетнаме, будучи пилотом вертолета. Артист даже был награжден знаками отличия за военную службу. Арндт окончил Вашингтонский университет, после чего начал актерскую карьеру.

Он начал играть в театре и выступал на Шекспировском фестивале в Орегоне. Наиболее известный театральный спектакль с его участием - "Гайзенберг". За роль Алекса Приста знаменитость был номинирован на премию "Тони". Денис стал известным в кино после участия в фильмах "Криминальная история" и "Умник".

В 1992 году он сыграл в картине "Основной инстинкт". Звезда перевоплотился в полицейского, проводившего допрос героини Кэтрин Тремелл в исполнении Шэрон Стоун. Также он снимался в фильмах "Хорошая борьба", "Анатомия страсти", "Сверхъестественное" и "Как избежать наказания за убийство".

Напомним, ранее умерла звезда фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина. Перед смертью у актрисы диагностировали болезнь. Российская артистка ушла из жизни в возрасте 85 лет.

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