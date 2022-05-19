Она родила сына от своего бойфренда - рэпера A$AP Rocky.

34-летняя барбадосская певица Рианна впервые стала мамой.

Она родила сына от своего бойфренда - рэпера A$AP Rocky (Раким Майерс), сообщает издание TMZ со ссылкой на приближенный к артистке источник.

Отмечается, что ребенок появился на свет 13 мая в Лос-Анджелесе.

Как назвали малыша, новоиспеченные родители пока не говорят.

Отметим, что и для Рианны, и для A$AP Rocky малыш стал первенцем. Пара начала встречаться не так давно. При этом Рианна, по ее словам, хочет родить своему любимому троих или четверых детей.

Как сообщал УНИАН, о том, что Рианна беременна стало известно 31 января, когда во время прогулки со своим бойфрендом, папарацци заметили ее беременный животик, и успели снять ее на камеру.

На последних месяцах беременности Рианна подчеркивала живот стильными нарядами, в которых она появлялась на светских мероприятиях.

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