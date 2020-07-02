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Горячая Рианна в откровенном белье показала пышные формы (фото)

12:30, 02 июля 2020
Звезды
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Рианна снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда / Instagram Savage X Fenty

Снимки появились в Instagram-аккаунте Savage X News, посвященном новостям о новинках марки.

Instagram Savage X Fenty
Instagram Savage X Fenty

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На размещенных кадрах 32-летняя знаменитость позирует в очень откровенном комплекте ярко-розового цвета. Он состоит из бюстгальтера и трусиков, изготовленных из полупрозрачного кружева.  

Как сообщал УНИАН, Рианна стала самой богатой певицей Великобритании с помощью нижнего белья.

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Теги: #певица#Рианна