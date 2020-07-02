Горячая Рианна в откровенном белье показала пышные формы (фото)

32-летняя знаменитость позировала в очень откровенном комплекте из новой летней коллекции своего бренда.

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда Savage X Fenty.

Снимки появились в Instagram-аккаунте Savage X News, посвященном новостям о новинках марки.

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На размещенных кадрах 32-летняя знаменитость позирует в очень откровенном комплекте ярко-розового цвета. Он состоит из бюстгальтера и трусиков, изготовленных из полупрозрачного кружева.

Как сообщал УНИАН, Рианна стала самой богатой певицей Великобритании с помощью нижнего белья.

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