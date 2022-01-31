Певица родит ребенка от рэпера A$AP Rocky.

Американская певица Рианна недавно вышла на прогулку со своим бойфрендом, рэпером A$AP Rocky. Папарацци заметили беременный животик певицы, и успели снять ее на камеру.

И для Рианны, и для A$AP Rocky малыш станет первенцем. На фотографиях видно, что влюбленные очень счастливы и ждут появление ребенка на свет. Во время прогулки рэпер всегда держал будущую мамочку за руку и целовал ее в лоб.

К тому же он неоднократно говорил о том, что Рианна - это любовь всей его жизни. Отметим, что пара начала встречаться не так давно. При этом звезда, по ее словам, хочет родить своему любимому трое или четверо детей.

Читайте такжеРоман Сасанчин вместе с женой и новорожденной дочерью заболели коронавирусом"Я думаю, что я был бы невероятным, удивительно прекрасным отцом", - сказал в одном из интервью A$AP Rocky.

Напомним, ранее Рианна похвасталась фигурой в новом белье своего бренда.

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