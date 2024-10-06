Удалось подсчитать, какую сумму она получает за год.

Известная американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Об этом сообщает издание Forbes.

Состояние Свифт оценили в 1,6 миллиардов долларов. Примерно 600 миллионов из них звезда получает от концертов и роялти, еще такую же сумму составляет стоимость ее музыкальных альбомов, а 125 миллионов долларов - это инвестиции в недвижимость.

Известно, что 34-летняя Тейлор смогла обогнать популярную певицу Рианну, которая имеет капитал 1,4 миллиардов долларов.

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Что известно о наградах Тейлор Свифт

В апреле этого года Тейлор впервые попала в список самых богатых людей по версии Forbes. Артистка заняла 14 место в рейтинге, а ее состояние составило 1,1 миллиардов долларов. Она стала первой певицей, которая только путем написания и исполнения песен оказалась в перечне мировых миллиардеров.

Также Свифт занимает второе место среди всех музыкантов мира, чей доход достигает 2,5 миллиарда долларов. А еще является лауреатом 14 премий Грэмми, среди которых 4 награды в номинации "Альбом года". Ее композиции входят в списки лучших песен и альбомов всех времен по версии изданий "Rolling Stone" и "Billboard".

Напомним, ранее певица Тейлор Свифт установила новый рекорд.

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