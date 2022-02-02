Певица призналась, что принимает антибиотики без совета врача.

Известная украинская реперша Alyona Alyona откровенно рассказала, что в детстве очень часто и тяжело болела, поэтому ей приходилось лечиться антибиотиками.

Об этом певица написала в своем Instagram.

По словам исполнительницы, с возрастом количество заболеваний у нее уменьшилось, но привычка принимать антибиотиках осталась с ней до сих пор.

"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама. Бывало так: если чувствую, что болезнь обострилась, я пью антибиотики", – призналась Alyona Alyona.

Певица рассказала, как однажды улетела отдыхать в Барселону и удивилась, что там не продают антибиотики без рецепта врача:

"Мне посоветовали какую-то пшикалку на травах. Я очень испугалась, что пока буду за границей, болезнь обострится... Но эта пшикалка мне помогла и вылечила болезнь без антибиотиков, что очень удивило меня".

Читайте такжеСоздает "тело пришельца": экс-девушка Маска сделала "инопланетное" тату на груди (фото)После этого случая Alyona Alyona серьезно задумалась, а можно ли вообще антибиотики принимать без совета специалиста.

"Прекрасно, что вы поднимаете такие темы", "Я стараюсь избегать антибиотиков вообще", "Согласен как медик под каждым словом, что мы именно так и привыкли, сразу бежим за антибиотиком. Будет разумно продавать их только по рецепту, уменьшится количество самолечения", – высказались подписчики в комментариях.

Вас также могут заинтересовать новости: