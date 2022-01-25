Певица отметила, что такое слово начинают применять и к девушкам.

Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona (настоящее имя - Алена Сараненко) высказалась насчет мужчин-подкаблучников и женщин, которые, по мнению певицы, меняют характер своего партнера.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Если в семье высший статус имеет женщина, то чаще всего, каким бы ни был ее муж, его будут называть каблуком. Или если мужчина проявляет искренние чувства к женщине, уважает ее желание и относится к ней с трепетом, его также называют каблуком. Он выше всего ставит свою жену, а не своих друзей", - написала исполнительница.

Читайте также"Будь со мной": блогер Yoxden признался в любви Alyona Alyona в новом клипеПевица отметила, что такое слово начинают применять и к девушкам, но в совершенно другом смысле.

"Есть женщины, которые обожают покорять мужчин, делать их пушистыми котиками, которые выполняют все их прихоти", - отметила девушка. По ее мнению, такая ситуация не демонстрирует образа здоровых отношений и общества.

"Супер властные женщины просто ломают мужчин, ожидая от них мужества, чтобы рядом с собой видеть настоящего самца", - подытожила певица. Она также поинтересовалась мнением своих подписчиков, однако большинство комментариев фанаты написали по поводу фото, которым исполнительница решила проиллюстрировать свой пост.

Девушка надела на руки ярко-красные ботфорты с острым носом и шпилькой и сфотографировалась на фоне красного ковра.

"Как же я люблю эти твои фото", "Фото супер", "Просто отпад", - оценили фотографию подписчики.

Напомним, ранее alyona alyona рассказала о раке и призвала женщин проверяться.

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