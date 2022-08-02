Средства направлены на закупку лекарственных препаратов.

Популярный рэпер из Казахстана Скриптонит пожертвовал Украине 20 тысяч долларов. Средства были перечислены на счет благотворительного фонда Марии Ефросининой "Фонд Маша". Об этом пресс-служба организации сообщила в Instagram-блоге, добавив соответствующие документы.

Сообщается, что деньги пойдут на то, чтобы закупить необходимые лекарства для детей и взрослых для Центра первичной медико-санитарной помощи №9, Киевского областного перинатального центра и Херсонской городской клинической больницы им. Е.Е. Корабелеша.

"Спасибо певцу не только за публичные высказывания, но и за помощь", - сказано на странице.

Напомним, на недавнем концерте в Казахстане Скриптонит почтил память погибших украинцев. После такого поступка зал "взорвался" громкими овациями.

Также УНИАН писал, что благотворительный фонд метал-группы Metallica пожертвовал $500 тысяч украинским беженцам.

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