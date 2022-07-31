После такого поступка Скриптонита зал ему громко аплодировал.

Известный российский рэпер Скриптонит начал свой концерт в Казахстане с минуты молчания в память жертвам в Украине. Также он посвятил минуту молчания пострадавшим во время протестов в Казахстане в январе 2022 года.

"Я хотел бы начать концерт с минуты молчания в память о погибших во время январских событий и в память о гибнущих в Украине людях. Спасибо", – сказал Скриптонит со сцены.

Такой поступок артиста не оставил равнодушным его слушателей. Зал начал громко аплодировать.

Стоит отметить, что 24 февраля, в день, когда Россия напала на Украину, Скриптонит ничего не сказал. Он на время приостановил свои выступления, но о войне продолжал молчать.

И только 1 мая он выступил на благотворительном концерте Blago Fest в поддержку Украины.

И если раньше поклонники отмечали, что разочарованы в Скриптоните из-за его молчания, то после его выступления на концерте они пишут, что он поднялся в их глазах.

Вас также могут заинтересовать новости: