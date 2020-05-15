В СБУ объяснили, почему российский рэпер Guf не выступит в Украине

Россиянин Алексей Долматов, известный в России под сценическим именем музыканта Guf, выступал в оккупированном Крыму, поэтому ему запрещен въезд в Украину.

В Службе безопасности Украины заявили, что гражданин Российской Федерации Алексей Долматов, известный под сценическим именем музыканта Guf, не сможет выступить в Украине, потому что ему запрещен въезд до 1 марта 2021 года.

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Об этом сообщается на странице СБУ в социальной сети Facebook.

"Недавно на своей инстаграм-странице гражданин РФ Алексей Долматов, он же рэпер "Гуф", анонсировал гастрольный тур по городам Украины", - говорится в сообщении.

В этой связи в СБУ заявили: "Долматову запрещен въезд на территорию Украины в связи с выступлениями во временно оккупированном Крыму - до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне".

Как сообщал УНИАН, скандальный рэпер из России Гуф (Алексей Долматов), который неоднократно выступал в оккупированном Крыму, открывает в Киеве магазин с одеждой своего бренда LUGANG.