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В СБУ объяснили, почему российский рэпер Guf не выступит в Украине

18:37, 15 мая 2020
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Алексей Долматов / instagram.com/therealguf

В Службе безопасности Украины заявили, что гражданин Российской Федерации Алексей Долматов, известный под сценическим именем музыканта Guf, не сможет выступить в Украине, потому что ему запрещен въезд до 1 марта 2021 года.

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Об этом сообщается на странице СБУ в социальной сети Facebook.

"Недавно на своей инстаграм-странице гражданин РФ Алексей Долматов, он же рэпер "Гуф", анонсировал гастрольный тур по городам Украины", - говорится в сообщении.

В этой связи в СБУ заявили: "Долматову запрещен въезд на территорию Украины в связи с выступлениями во временно оккупированном Крыму - до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне".

Как сообщал УНИАН, скандальный рэпер из России Гуф (Алексей Долматов), который неоднократно выступал в оккупированном Крыму, открывает в Киеве магазин с одеждой своего бренда LUGANG.

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Теги: #рэпер