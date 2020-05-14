Скандальный российский рэпер Гуф будет продавать в Киеве одежду с принтами Москвы (видео)
Скандальный рэпер из России Гуф (Алексей Долматов), который неоднократно выступал в оккупированном Крыму, открывает в Киеве магазин с одеждой своего бренда LUGANG.
Открытие бутика в украинской столице Гуф анонсировал рэпом в Instagram.
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Магазин на улице Пирогова откроет свои двери уже сразу после карантина.
«Я с крутой новостью – мой бренд LUGANG теперь можно купить на территории Украины, а именно в Киеве. Сейчас магазин работает онлайн, но, как только закончится карантин, магазин откроется – и вы сможете познакомиться с брендом и быть на стиле», – говорится в описании видео.
Всем привет) Я с крутой новостью-мой бренд @lugang.ru теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве) Сейчас магазин @og.store.ua работает онлайн, но как только закончится карантин, магазин откроется и вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле. А сейчас заказывайте доставку) Будь с нами , будь в LUGANG 🤙🏼
LUGANG – бренд уличного стиля одежды. Самые популярные модели имеют принты московских городских пейзажей. В частности, на предложенной киевским магазином куртке изображены известные сталинские высотки.
Гуф известен своей однозначной позицией в отношении Украины. После очередного выступления в оккупированном Крыму на вопрос журналистов он ответил, что ему все равно, кто платит.
Рэпер ранее анонсировал концерты в Украине, но они были отменены, поскольку россиянину запретили въезд в страну.