Скандальный российский рэпер Гуф будет продавать в Киеве одежду с принтами Москвы (видео)

Магазин на улице Пирогова откроет свои двери уже сразу после карантина.

Скандальный рэпер из России Гуф (Алексей Долматов), который неоднократно выступал в оккупированном Крыму, открывает в Киеве магазин с одеждой своего бренда LUGANG.

Открытие бутика в украинской столице Гуф анонсировал рэпом в Instagram.

Читайте такжеСкандального рэпера Гуфа отдадут в наркоклинику

Магазин на улице Пирогова откроет свои двери уже сразу после карантина.

«Я с крутой новостью – мой бренд LUGANG теперь можно купить на территории Украины, а именно в Киеве. Сейчас магазин работает онлайн, но, как только закончится карантин, магазин откроется – и вы сможете познакомиться с брендом и быть на стиле», – говорится в описании видео.

LUGANG – бренд уличного стиля одежды. Самые популярные модели имеют принты московских городских пейзажей. В частности, на предложенной киевским магазином куртке изображены известные сталинские высотки.

Гуф известен своей однозначной позицией в отношении Украины. После очередного выступления в оккупированном Крыму на вопрос журналистов он ответил, что ему все равно, кто платит.

Рэпер ранее анонсировал концерты в Украине, но они были отменены, поскольку россиянину запретили въезд в страну.