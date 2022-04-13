Face неоднократно осуждал путинский режим.

Российский рэпер Face в очередной раз осудил войну в Украине. Он отметил, что каждый россиянин должен приложить максимум усилий, чтобы закончилась эта война.

"Мне стыдно, что война в Украине происходит от имени моей нации. Я тоже мог сделать больше или чего-то не делать, что сейчас используется российским государством в этой ужасной войне... И в этом плане я вполне могу согласиться с этой фразой. Сейчас такая ситуация, что если ты нормальный человек, тебе не может быть не стыдно, что ты русский", - сказал артист в интервью Дмитрию Гордону.

Также он призвал россиян выходить на митинги и сделать все возможное, чтобы война в Украине закончилась.

Отметим, Иван Дремин (настоящее имя рэпера, - УНИАН) дал несколько благотворительных концертов в Варшаве, на которых собирал деньги для помощи Украине. Во время одного из концертов рэпер встал на колени перед украинцами и извинился за войну.

Напомним, ранее рэпер Face прокомментировал молчание российских звезд.

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