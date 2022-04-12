Исполнитель объяснил, почему так мало российских звезд выступили против войны в Украине.

Российский рэпер Face, настоящее имя которого Иван Дремин, убежден, что молчание и пророссийская позиция многих знаменитостей РФ касательно войны в Украине говорит о том, что они ценят деньги больше, чем личные качества.

Таким мнением Face поделился в интервью Дмитрию Гордону.

Дремин утверждает - у его сограждан сильно искажены понятия о хорошем и плохом.

"Лично мне это непонятно. Мне от этого противно. Я не понимаю, как можно считать себя человеком и одновременно развлекаться, сидеть в московских ресторанах, ходить гулять, веселиться, дни рождения праздновать, выпивать, по Дубаям ездить с целью вечеринок и каких-то веселых коллабораций с какими-то артистами... Мне все это непонятно!", - отметил рэп-исполнитель.

Face подчеркнул, что молчать далее - бессмысленно. Сейчас нужно высказывать свою позицию. Также он отметил, что его раздражают звезды, поддерживающие агрессивную политику Путина.

"Мне непонятно, как можно себя считать человеком после этого, как можно считать себя нормальным?", - резюмировал артист.

Напомним, комика Сабурова атаковали из-за позиции по войне.

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