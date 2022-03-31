Рэпер неоднократно осуждал войну в Украине.

Российский рэпер Face неоднократно осуждал войну в Украине. Более того, он призывал и других артистов рассказать правду о ситуации в нашей стране.

Так, недавно он приехал в Варшаву, чтобы дать концерт для украинских беженцев. Во время своего выступления артист встал на колени и извинился перед украинцами за войну, развязанную Россией 24 февраля.

Также он отметил, что ему стыдно быть россиянином. Кроме того, Face пообещал сделать все возможное для того, чтобы россияне узнали правду о войне в Украине и остановили этот ужас.

Такое заявление рэпера поддержала и его девушка, блогерша Марьяна Ро, которая вышла на сцену с украинским флагом.

Отметим, Face неоднократно осуждал путинский режим. Также он говорил о том, что в данной ситуации не может быть нейтралитета или полутонов - каждый должен занять определенную позицию.

Напомним, ранее рэпер T-Fest покинул Россию и осудил войну в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: