Певица покаталась на доске.

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram новый снимок.

На фотографии она позирует рядом с доской для серфинга. Она надела смежный желтый купальник, который подчеркнул ее фигуру. Стоит отметить, что у Регины стройные ноги. Девушка смогла прийти в прежнюю форму после рождения сына Михаила.

Чем известна Регина Тодоренко:

Тодоренко несколько раз попадала в громкие скандалы

Она была ведущей программы "Орел и Решка". Регина рассказала, что золотой карты на самом деле не существует. Тогда разгорелся скандал вокруг выступления Регины

Также она высказывалась о домашнем насилии во время интервью. Тогда Тодоренко сказала: «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» После этого в Instagram блогера появились сотни негативных комментариев

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Автор: Диана Могилевич