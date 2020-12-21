Тодоренко показала фигуру / instagram.com/reginatodorenko
Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram новый снимок.
На фотографии она позирует рядом с доской для серфинга. Она надела смежный желтый купальник, который подчеркнул ее фигуру. Стоит отметить, что у Регины стройные ноги. Девушка смогла прийти в прежнюю форму после рождения сына Михаила.
Тодоренко показала фигуру / instagram.com/reginatodorenko
Чем известна Регина Тодоренко:
- Тодоренко несколько раз попадала в громкие скандалы
- Она была ведущей программы "Орел и Решка". Регина рассказала, что золотой карты на самом деле не существует. Тогда разгорелся скандал вокруг выступления Регины
- Также она высказывалась о домашнем насилии во время интервью. Тогда Тодоренко сказала: «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» После этого в Instagram блогера появились сотни негативных комментариев
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