Анна Саливанчук призналась, что пока не определилась, нужны ли ей эти отношения с мужем.

Украинская актриса Анна Саливанчук призналась, что они с супругом Александром Божковым очень часто ссоряться. Она говорит, что они оба Льва по знаку Зодиака, поэтому у них вспыльчивые характеры.

Сложности в отношениях у них были и до войны, сейчас же они тоже скандалят. Как рассказала Саливанчук в интервью Славе Демину, они с мужем расходятся каждый день, потом сходятся, но это все только на словах. Она даже пошла к психологу, чтобы быть более сдержанной.

"Я уже уходила и говорила, что больше не вернусь. Потом вернулась. Летом у нас были проблемы, я поехала на три недели в Карпаты. Возвращалась с мыслями, что мы не будем вместе, но мы снова вместе. И сейчас тоже - я месяц не была дома и думала, что мы не будем вместе, но мы все равно вместе", - говорит Саливанчук с улыбкой на лице.

Она призналась, что не понимает, почему тянет такие сложные отношения. Пока актриса не определилась, как ей будет лучше. Однако она не исключает, что, возможно, не сможет без этих отношений.

"Каждому из нас нужно стать взрослее. Мне нужно изменить свое мнение, какие-то поступки в наших отношениях. Даже мою вспыльчивость. Меня легко завести, и я уже не останавливаюсь. Я верю в то, что можно разъехаться и понять, хотите вы быть вместе или нет. Но муж говорит, что пауз в отношениях не бывает - если мы разъедемся, то уже не сойдемся", - добавила Анна.

При этом она добавила, что любит своего мужа. По ее словам, он прекрасный муж и отец, но есть моменты, которые она не может терпеть. Так же и он. Но они не могут остановиться и не делать этого.

Напомним, ранее жена продюсера "Квартала 95" оказалась рядом с эпицентром взрыва в Киеве.

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