Анна Саливанчук призналась, что взрыв был настолько мощным, что она боялась выходить из укрытия.

Супруга продюсера "Квартала 95" Александра Божкова оказалась рядом с эпицентром взрыва в Киеве. К счастью, в этот момент она находилась в гардеробной, где сделала укрытие.

На своей странице в Instagram Анна Саливанчук сообщила, что рядом с ее домом был прилет вражеской ракеты.

"Так бахнуло, что мне страшно открыть дверь и подойти к окну, чтобы посмотреть, что произошло", - рассказала Саливанчук.

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Позже она сообщила, что в их доме выключили свет, поэтому она вместе с сыном была вынуждена выйти из укрытия, так как там им было темно и страшно. Вечер они провели при свечах.

Ракетный удар по Украине 15 ноября: что известно

Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Враг выпустил более 90 крылатых ракет, 73 из которых удалось сбить.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что это был самый массированный обстрел энергосистемы нашей страны с 24 февраля.

Также известно, что российские ракеты упали на территории Польши, в результате чего погибли люди.

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