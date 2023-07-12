В целом девушка сильно не изменилась.

Популярная украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай поделилась с поклонниками "честным" фото, на котором она позировала еще до всех "уколов красоты".

В целом Рамина раньше выглядела прекрасно. У нее "восточная" внешность, которая действительно привлекает мужскую половину ее аудитории. Она была достаточно милой шатенкой с горящими глазами.

Однако после косметологических услуг она немного изменилась. Ее губы стали более пухлыми, а черты лица более изящными.

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"Как видите, как была красивой, так и осталась. Кстати, здесь вес 49 килограмм", - подписала фото девушка.

Стоит отметить, что последнее время Рамина активно занимается спортом и правильно питается. Почти за полгода ей удалось значительно похудеть. Поэтому сейчас она с радостью публикует фотографии в купальниках.

Чем известна Рамина

Рамина была участницей шоу "Холостяк" с футболистом Сергеем Мельником, однако одержать победу ей не удалось. Позже она заявила о романе с певцом Виталием Козловским, но впоследствии оказалось, что это был просто пиар-ход.

Кроме того, Рамина развивает свой YouTube-канал. Ранее он назывался "Ходят слухи", а сейчас - "Рамина". Она записывает интервью со знаменитостями, экспертами в разных сферах, политиками и военными.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай во время обстрела прыгнула в окоп и ужаснулась увиденным.

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