Она оказалась в опасных для жизни условиях.

Украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай поехала в командировку под Бахмут, где вместе с судмерэкспертом планировала снять новый выпуск для своего Youtube-канала.

В то время, когда она находилась на позициях Третьей отдельной штурмовой бригады, начался обстрел. Как рассказала девушка, за ними следил вражеский беспилотник "Орлан".

"Вышло так, что сначала мы долго сидели в командном пункте для того, чтобы россияне не заметили активность возле этого пункта. Когда ты находишься с бойцами под землей, рисковать и ехать на съемки, чтобы подвергнуть всех опасности — это неприемлемо для меня. Впоследствии вражеский "Орлан" улетел, мы выдвинулись на позиции, где была разбита 72 отдельная мотострелковая бригада РФ. Через некоторое время вражеский беспилотник снова появился, и мы трижды услышали прилеты", - рассказала Рамина.

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По ее словам, ей вместе с командой пришлось прятаться в окопах, чтобы обезопасить себя. Там она увидела череп убитого россиянина и другие остатки его тела.

"По нам начал работать беспилотник, мы сразу заскочили в окоп, в тот самый окоп, в котором находились остатки трупа врага. В лесопосадках невыносимо воняло трупами. Я очень точно помню этот запах", - подытожила Рамина.

Напомним, ранее Рамина возмутилась тем, что украинцы за границей говорят на русском.

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