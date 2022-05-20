В первые дни после вторжения Ирина оставалась дома под Киевом.

Через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину Ирина Горовая со своей семьей покинула дом под Киевом. Сейчас продюсер и бизнес-вумен уже вернулась домой и очень рада, что он не пострадал.

Именно в подвале этого дома во время интенсивных обстрелов столицы и пригорода пряталась она, ее семья и около 30 соседей. Воспоминаниями Горовая поделилась в интервью "Слава+".

"Я живу не с той стороны Киева, которую обстреливали. Здесь такое место, где все пролетало мимо меня. Я видела вертолеты, самолеты и другую технику. Это было очень страшно. У меня есть большой подвал, мы с соседями и детьми ночевали там. Около 30-ти человек там было", - вспомнила Ирина.

Однако ее семья до сих пор находится за границей, куда Ира отвезла их еще 27 февраля, когда столица Украины пребывала под интенсивными обстрелами российских захватчиков.

Напомним, Настя Каменских объяснила, как оказалась с Потапом в Испании за несколько дней до войны.

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