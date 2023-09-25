39-летняя россиянка Ольга Каменская приняла участие в конкурсе "Миссис Вселенная", который проходил в США. В итоге она не только победила, но и получила титул "Пышные формы".
Так, в финале конкурса Каменская из Нижнего Новгорода вышла на сцену в длинном леопардовом платье с открытой зоной декольте. В момент награждения за ней стояли другие участницы, от которых россиянка значительно отличалась. И в первую очередь это отличие было заметным из-за ее пышных форм.
Сама Каменская говорит, что участвует в конкурсах для себя. Она считает, что ее уникальность в том, чтобы не быть такой как все.
Однако пользователи сети только посмеялись над россиянкой и конкурсом. Они пишут:
- "Интересно посмотреть на ее несчастного папика. Какой позор"
- "Я бы даже за деньги не дала ей первое место"
- "Какой ужас"
- "Красота - страшная сила"
- "Это что-то из паралельной вселенной"
Напомним, ранее украинка из Херсона победила на конкурсе "Миссис мира 2023". Однако позже вокруг нее разгорелся скандал. Девушка опозорилась дружбой с россиянкой на конкурсе.