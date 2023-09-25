Девушку засмеяли в сети.

39-летняя россиянка Ольга Каменская приняла участие в конкурсе "Миссис Вселенная", который проходил в США. В итоге она не только победила, но и получила титул "Пышные формы".

Так, в финале конкурса Каменская из Нижнего Новгорода вышла на сцену в длинном леопардовом платье с открытой зоной декольте. В момент награждения за ней стояли другие участницы, от которых россиянка значительно отличалась. И в первую очередь это отличие было заметным из-за ее пышных форм.

Сама Каменская говорит, что участвует в конкурсах для себя. Она считает, что ее уникальность в том, чтобы не быть такой как все.

Однако пользователи сети только посмеялись над россиянкой и конкурсом. Они пишут:

"Интересно посмотреть на ее несчастного папика. Какой позор"

"Я бы даже за деньги не дала ей первое место"

"Какой ужас"

"Красота - страшная сила"

"Это что-то из паралельной вселенной"

Напомним, ранее украинка из Херсона победила на конкурсе "Миссис мира 2023". Однако позже вокруг нее разгорелся скандал. Девушка опозорилась дружбой с россиянкой на конкурсе.

Вас также могут заинтересовать новости: