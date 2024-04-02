Она отмечает, что с ней все хорошо.

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая известна своими странными выходками и часто это публикует в сеть, прокомментировала свое поведение.

В частности, путинистка, которая не осуждает кровавую политику Кремля, ответила на упреки относительно злоупотребления алкоголем после нескольких неадекватных видео, которые она показывает в Instagram. Интересно, что сама балерина не понимает, почему к ней возникают такие вопросы, ведь она не считает себя алкоголичкой.

"Я не могла бы три часа в день крутиться в пуантах в балетном зале", - прокомментировала Волочкова для росСМИ.

Видео дня

А потом добавила, что даже возмущается по этому поводу, ведь в стране-агрессоре любят заглядывать в рюмку.

"Половина населения пьет водку, а Волочкова, которая выпивает стаканчик дорогого просекко и свежей клубники, уже алкоголичка", - сказала путинистка.

Что известно о выходках Анастасии Волочковой

Одиозная балерина постоянно попадает в скандалы из-за своего поведения. То она постоянно публикует откровенные фотографии на пляже, то обнимается с Джигурдой и снимает пикантные видео с ним. А в прошлом году ей грозила даже тюрьма после шпагата возле старого истребителя Ла-5, ведь этим она возмутила россиян.

Напомним, ранее пьяная Волочкова устроила скандал на борту самолета. Она подняла крик на требование стюардов надеть маску.

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