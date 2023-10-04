Одиозная россиянка решила показать очередной шпагат, но немного "не угадала" с локацией для демонстрации своей гибкости.

Российская балерина Анастасия Волочкова, известная своими странными выходками, снова угодила в скандал. И теперь ей даже грозит тюрьма.

По данным российского Telegram-канала SHOT, балерине приписывают "осквернение" так называемых "символов воинской славы РФ". Заявление на Волочкову подали ее подписчики в Instagram.

Поводом для этого стало фото россиянки. Недавно она разместила в соцсетях кадр, который сильно возмутил ее фанов. Балерина решила снова показать свой шпагат. Но если раньше она демонстрировала его на пляжах и дома, то теперь она выбрала для себя новую локацию.

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Так, Волочкова задрала ногу возле старого истребителя Ла-5, который установили в качестве памятника. Россияне сразу же принялись критиковать балерину, поэтому она быстро закрыла комментарии и удалила все, что писали пользователи.

Помимо этого, Волочкова вышла в Stories с заявлением. Она решила "хайпануть" на скандале и попыталась прорекламировать свои выступления.

"На любые выпады в мой адрес я всегда отвечаю грандиозными творческими проектами", - написала балерина.

Что Волочкова говорит о войне

В 2014 году балерина пыталась осудить оккупацию Крыма Россией, но быстро "переобулась". Путинистка поддерживает кровавый режим Кремля. Она выступает на пропагандистских концертах и ничего не говорит о том, что РФ бомбит мирные города и убивает украинцев.

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