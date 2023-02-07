Известный актер негативно, но осторожно высказался в адрес знаменитостей.

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Оскар Кучера, открыто поддержавший убийства мирных украинцев, высказался об Алле Пугачевой и Максиме Галкине. Как пишут росСМИ, Кучера считает Примадонну и ее мужа предателями.

"От Пугачевой и Галкина не ожидал такого. Они мне казались очень мудрыми людьми" - сказал артист-путинист.

Не обошел Оскар вниманием и Семена Слепакова - комик осудил войну, а недавно еще и выпустил песню о погибших российских оккупантах.

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"Вот Сеня Слепаков - это для меня просто… Его очень люблю. Я его так люблю… А сейчас я в растерянности пребываю. Как это низко… Я про песню говорю, которую он написал… Он же очень талантливый человек, я всегда относился к нему с уважением", - возмутился Кучера.

Отметим, недавно Оскар Кучера дал интервью российскому блогеру Юрию Дудю. Актер сказал, что выступает за войну, но не ответил от чего же россияне пришли "освобождать" украинцев. Отдельной темой для обсуждений стал его наряд - путинист появился в кадре в футболке от украинского бренда.

"Вопросы заранее мы не обсуждали. Я спросил, что будет. Моя гражданская позиция известна: я поддерживаю нашу армию, я поддерживаю наших ребят… Если отмотать назад, я все равно пошел бы на это интервью. Потому что теперь знаю, что ответить на каждый вопрос", - прокомментировал Кучера свое интервью.

Напоследок Оскар Кучера обратился к Пугачевой, Галкину и другим звездам, которые покинули Россию, осудив войну:

"Никто из моих друзей не уехал - ни один человек. И не начал говорить гадости. И у меня никогда не было идеи пересидеть где-то, а потом вернуться. Я даже не представляю - как? И не понимаю зачем. Я готов понять людей, которые уехали… Уехали - тогда молчите. Вы же ничего не предлагаете. А вы гадите на страну из-за рубежа".

Напомним, в РФ нещадно набросились на поддержавшего Украину актера "Кухни".

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