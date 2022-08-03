Артист рукой танцовщицы потрогал свое интимное место.

Российский артист Филипп Киркоров, который поддерживает преступный режим Кремля, опозорился новой выходкой во время своего выступления.

Во время исполнения песни "Цвет настроения черный" он взял руку танцовщицы, которая сидела перед ним на коленях, и приласкал свое интимное место.

Этот момент попал на видео и сразу же разлетелся по сети. Пользователи соцсетей успели отреагировать на такой позорный поступок путинского попугая.

"Как смотрят мои концерты те, кто не успел купить билеты", - прокомментировал ролик Киркоров.

При этом многие фолловеры не оценили выходку артиста. В комментариях под видео они пишут, что такое стыдно выставлять на всеобщее обозрения.

Напомним, когда-то российский артист Филипп Киркоров был ярким и харизматичным. Но на шестом десятке он превратился в обычного путинского попугая, который за 80 тысяч евро развлекал в Крыму на своем концерте раненых рашистов.

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