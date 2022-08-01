Ранее Филипп Киркоров был любимчиком миллионов меломанов, но сейчас он потерял огромную армию поклонников из-за поддержки российской агрессии.

Яркий, харизматичный и лучезарный. Когда-то российский артист Филипп Киркоров был именно таким. Но на шестом десятке он превратился в обычного путинского попугая, который за 80 тысяч евро развлекал в Крыму на своем концерте раненых рашистов.

Певец очень любезно обратился к российским военным, находившимся в зале, и поблагодарил их: "Я сегодня очень рад поприветствовать тех ребят, которые отстаивали нашу страну на боевых позициях в тот момент, когда мы пели и веселились. Ребят, если можете, встаньте, пожалуйста. Я хочу, чтобы все увидели наших героев".

Именно героями Киркоров назвал российских солдат, которые ежедневно убивают мирных украинцев по приказу диктатора Владимира Путина.

"Киркоров - исключительный дурак, но ему простительно. Дело в том, что в черепе каждого человека есть так называемые "резонаторы", то есть пустоты. Пение может несколько увеличить объем этих пустот. Исполнение "Зайка моя" и других шедевров увеличило резонаторы Киркорова парадоксальным образом. Так что Филя не идиот, а просто анатомический феномен", - цитируют журналисты слова оппозиционера Александра Невзорова в эфире телеканала FREEДОМ.

Журналисты отмечают и то, что Киркоров долгое время молчал о войне в Украине. На одном из концертов корреспонденты застали его за общением с поклонницами и спросили о так называемой "спецоперации", но тогда он просто убежал от ответа.

Но как бы Киркоров не молчал, его поступки говорят сами за себя. Во время поездки во временно аннексированный Крым он не постеснялся и посетил раненых оккупантов в госпитале Феодосии.

"Я узнал, что здесь проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых просто бесценен на сегодняшний день. Я сказал себе, что обязательно должен взглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли самое страшное и едва не лишились самого дорогого - жизни", - сказал Киркоров.

Такая позиция артиста абсолютно доказывает, что он поддерживает преступный режим Кремля и кровавую войну против украинского народа.

Напомним, ранее путинист Киркоров показал, как обнимался с Лорак в Крыму.

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