Даша отметила, что такой сюрприз получили впервые в жизни.

Украинские военные сделали певице и модели Даше Астафьевой необычный сюрприз. Они на снаряде, предназначающимся для борьбы с российскими оккупантами, сделали надпись "От Даши Астафьевой" и добавили смайлик.

Взамен певица также подняла боевой дух бойцам, защищающим Украину на фронте. Она обнародовала фотографию, на которой держит в руке картошку. Отметим, Астафьева сейчас занимается волонтерством. Она помогает чистить картошку для украинских военных.

"Постоянно думаю о мужчинах, которые нас защищают. Что многие из них – это обычные ребята, которые вынуждены были взять оружие в руки и защищать свои семьи, страну. Творить новую историю, МИР. Мир, который защищается от "русского мира", навсегда будет перед глазами. С этими ужасами и незабываемыми кадрами горя, которое оставили после себя орксеяне. И каждый день этот мир удивляет тем, какая у нас воля и жажда победы. Какие у нас замечательные люди", - написала Астафьева в Instagram.

Напомним, ранее Астафьева рассказала, кто из звезд заблокировал ее после призывов не молчать о войне.

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