Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась эмоциональном видео, на котором она читает стихотворение Леси Украинки "Ангел мести" ("Ангел помсти"). Артистка говорит, что совсем иначе стала воспринимать это произведение после событий последних трех месяцев.

Видеозапись Даша опубликовала на своей странице в Instagram.

"Три года назад я даже не представляла себе какой смысл приобретут для меня эти слова. Не умела ненавидеть, и не думала, что так буду радоваться смерти вражеской. Боль пересекает наш народ как нить ожерелье", - прокомментировала Астафьева.

"Красавица! Слезы и мурашки", "Еще раз убедилась, что Вы Даша, просто клад, которого мало в мире. Украине очень повезло, что вы у нее есть", "Переслушала не раз, аж дрожит все", "Вы читали невероятно!", - написали поклонники в комментариях.

Напомним, продюсер Горовая прокомментировала гомофобное высказывание Ирины Федишин.

Вас также могут заинтересовать новости: