Сейчас Екатерине Старшовой 21 год, и она больше не снимается в сериалах.

Российская актриса Екатерина Старшова, прославившаяся благодаря роли Пуговки в "Папиных дочках", очень изменилась со времен съемок в сериале. Многие помнят ее веселой, милой, задорной, капризной девочкой, но с очень сильным характером.

Тогда она покорила зрителей своей детской непосредственностью. Ее шутки были на устах всех ее сверстников, а более взрослое поколение относилось к ней с неким умилением.

С годами актриса Старшова очень изменилась. Теперь маленькая Пуговка совсем другая. Девушка примеряет на себя сексуальные образы, а ее дерзкому взгляду может позавидовать любая уверенная в себе женщина.

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Сейчас ей 21 год, и она уже не снимается в сериалах и фильмах. Известно, что в 2019 году Старшова поступила на медицинский факультет.

Хоть с кинокарьерой у нее не сложилось, зато в личной жизни Старшовой все хорошо. У нее есть бойфренд, с которым она знакома с детства, однако настоящие чувства между ними вспыхнули только в 2018 году.

Что Екатерина Старшова говорит о войне в Украине

В марте 2022 года она обнародовала пост со словами "Нет войне":

"Хочется кричать, хочется плакать и бить в колокола. То, что происходит, невозможно понять и принять. Мы все люди одной планеты. Неужели в 2022 году кто-то может этого не понимать".

Сериал "Папины дочки": что о нем известно

Сериал рассказывает о жизни Сергея Васнецова, у которого пять дочек. У мужчины постоянно какие-то проблемы на работе, в том числе и с деньгами. Поэтому главный герой больше занимается своими делами, чем уделяет время детям.

Однако постепенно в их жизни проиходят перемены - мужчина погружается в проблемы дочек и сближается с ними. Девочки же, привыкшие к вечной опеке и к жизни на всём готовом, становятся более заботливыми, ответственными и самостоятельными.

Напомним, как изменилась звезда "Титаника" Кейт Уинслет спустя 25 лет.

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