Сейчас актрисе 47 лет, однако она выглядит все так же потрясающе.

Британская актриса Кейт Уинслет обрела популярность благодаря главной роли в фильме-катастрофе 1997 года "Титаник". С момента выхода фильма прошло уже 25 лет, однако за это время звезда успела только похорошеть.

Известно, что во время съемок Кейт был 21 год. Именно в этом возрасте она стала мегапопулярной актрисой, получившей премии "Эмми", "Грэмми" и "Тони". Такой успех Уинслет конечно вызывал зависть у ее коллег. Ее часто критиковали даже не за игру, а за лишний вес.

Хейт относительно внешности подорвал уверенность Кейт в себе. Поэтому она решила взять себя в руки, и уже через несколько лет она изменилась. Актриса значительно похудела и привела свое тело в форму.

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Стоит отметить, что на "Титанике" она не остановилась. Уинслет продолжила сниматься в кино, среди которых "День труда", "Дорога перемен", "Вся королевская рать", "Как малые дети".

Фильм "Титаник": что о нем известно

"Титаник" - американский фильм 1997 года, снятый режиссёром Джеймсом Кэмероном, в котором показана гибель легендарного лайнера "Титаник". Герои фильма, будучи представителями различных социальных слоев, влюбились друг в друга на борту лайнера, совершавшего свой первый и последний рейс через Атлантический океан в 1912 году. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

В 1998 году "Титаник" был выдвинут на соискание кинопремии "Оскар" в 14 номинациях, в результате получил 11 из них, включая награду "Лучший фильм" 1997 года. Фильм стал рекордсменом по числу полученных наград "Оскар".

Напомним, ранее актрису Кейт Уинслет госпитализировали со съемочной площадки. Во время съемок в Хорватии она получила травму.

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