Звездные супруги устроили романтическую прогулку на яхте.

Знаменитая российская певица Алла Пугачева впервые за долгое время поделилась личной жизнью в соцсетях. Примадонна опубликовала романтическую фотографию с мужем - шоуменом и юмористом Максимом Галкиным.

На своей странице в Instagram 75-летняя исполнительница показала, как они с любимым проводят время. В частности, звездная пара решила устроить прогулку на яхте. На снимках они в объятиях позировали на фоне роскошных парусников. Супруги появились на фото в черных образах. Пугачева примерила кофточку, а Галкин выбрал для себя рубашку и брюки.

Поклонники артистки оценили молодой вид Аллы. В комментариях под постом певицу буквально засыпали комплиментами. Среди тех, кто отметил красоту примадонны была также ее коллега - народная артистка Украины София Ротару. Она оставила свой лайк под кадром Пугачевой.

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"Вот она любовь искренняя, настоящая, сильная, спасибо, что вы есть"

"Алла Борисовна, как я рада вас видеть счастливой!"

"Алла такая красивая"

Кроме положительных комментариев, под постом можно встретить немало осуждений от россиян, которые до сих пор не могут поверить, что Пугачева уехала из РФ. Подписчики называют ее предательницей и пишут, что не верят в любовь звездных супругов.

Позиция Пугачевой и Галкина относительно войны в Украине

После полномасштабного вторжения России в Украину вместе с детьми Галкин и Пугачева эмигрировали в Израиль, где живут до сих пор. Артистка выступила против правления российского диктатора. В сентябре 2022 года певица обратилась в Министерство юстиции РФ с просьбой внести ее в список "иноагентов". На тот момент ее супруг уже был внесен в базу из-за его антивоенной позиции.

Напомним, ранее народный артист Украины Юрий Рыбчинский высказался о Галкине и Пугачевой.

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