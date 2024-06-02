Знаменитая российская певица Алла Пугачева впервые за долгое время поделилась личной жизнью в соцсетях. Примадонна опубликовала романтическую фотографию с мужем - шоуменом и юмористом Максимом Галкиным.
На своей странице в Instagram 75-летняя исполнительница показала, как они с любимым проводят время. В частности, звездная пара решила устроить прогулку на яхте. На снимках они в объятиях позировали на фоне роскошных парусников. Супруги появились на фото в черных образах. Пугачева примерила кофточку, а Галкин выбрал для себя рубашку и брюки.
Поклонники артистки оценили молодой вид Аллы. В комментариях под постом певицу буквально засыпали комплиментами. Среди тех, кто отметил красоту примадонны была также ее коллега - народная артистка Украины София Ротару. Она оставила свой лайк под кадром Пугачевой.
- "Вот она любовь искренняя, настоящая, сильная, спасибо, что вы есть"
- "Алла Борисовна, как я рада вас видеть счастливой!"
- "Алла такая красивая"
Кроме положительных комментариев, под постом можно встретить немало осуждений от россиян, которые до сих пор не могут поверить, что Пугачева уехала из РФ. Подписчики называют ее предательницей и пишут, что не верят в любовь звездных супругов.
Позиция Пугачевой и Галкина относительно войны в Украине
После полномасштабного вторжения России в Украину вместе с детьми Галкин и Пугачева эмигрировали в Израиль, где живут до сих пор. Артистка выступила против правления российского диктатора. В сентябре 2022 года певица обратилась в Министерство юстиции РФ с просьбой внести ее в список "иноагентов". На тот момент ее супруг уже был внесен в базу из-за его антивоенной позиции.
Напомним, ранее народный артист Украины Юрий Рыбчинский высказался о Галкине и Пугачевой.