Примадонна примерила короткую стрижку с весьма экстравагантным "хохолком".

Российская певица Алла Пугачева решила примерить оригинальный образ. Примадонна "засветилась" в новом парике, из-за которого ее не сразу узнали даже самые преданные фанаты.

Певица не спешит хвастаться новым образом в своих социальных сетях, но фото с Пугачевой "слила" ее подруга - жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

Судя по всему, примадонна не сильно хотела показываться в необычном парике перед миллионами поклонников. Однако для фото она не забыла о своей главной фишке и традиционно выставила напоказ стройные ножки в мини-юбке.

Пугачева в новом парике выглядит довольно оригинально. Экстравагантный "хохолок" и короткая стрижка преобразили певицу до неузнаваемости. Многие поклонники отметили, что артистка стала похожей на мальчика.

Не осталась без внимания и фигура Пугачевой. Для вечеринки в кругу друзей она выбрала мини-юбку, которую с трудом можно рассмотреть под удлиненным пиджаком. Стройные ножки певица подчеркнула высокими сапогами и черными колготками.

Напомним, ранее фанаты сильно переживали за исхудавшую Пугачеву, которая "еле стояла на ногах". Певица выглядела довольно болезненно, а ее поза показалась многим странной.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова