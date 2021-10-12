Дочь Пугачевой повеселила поклонников.

На фан-странице дочери российской звезды Аллы Пугачевой в Instagram появился новый снимок, на котором Лизу сфотографировали во время обеда.

Маленькая Лиза мило улыбается в камеру и показывает сердечко. В кадре 8-летняя девочка предстала в темном платье в горошек.

"Всем любви", - говорится в подписи к фото.

"Ах, ты кокеточка маленькая! Красоточка", "Маленькая кривляка", "Маленькая и прекрасная принцесса", "Красивая, весёлая, девчонка Лиза Галкина", "Бусинка", - пишут поклонники.

Читайте такжеОлег Винник рассказал о жутком ДТП: певец чудом остался жив (видео)Напомним, Лиза Галкина - это дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина от суррогатной матери. Также у нее есть брат-двойняшка Гарри. В этом году они пошли уже во второй класс. Также у Пугачевой есть дочь от первого брака - Кристина Орбакайте, которой в мае исполнилось 50 лет.

Также в сети ранее отметили нереальное сходство Примадонны и 8-летней Лизы.

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Автор: Диана Могилевич