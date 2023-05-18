Артистка на фотографии выглядит превосходно, это оценили и ее фанаты в сети.

Известный российский шоумен Максим Галкин не перестает радовать фанатов своей звездной семьи новыми фото. И каждый снимок - доказательство того, что и сам Максим, и его супруга Алла Пугачева счастливы, несмотря на волну хейта в их адрес в РФ.

В этот раз пародист показал кадр, на котором он позирует вместе с Примадонной. Они улыбаются, Алла Борисовна - на переднем плане. "Женщина, которая поет", продемонстрировала свои худенькие ножки в черных колготах. Дополнила она total black-образ то ли короткой юбкой, то ли шортами и обувью на каблуке.

Прическа Пугачевой на фотографии - копна волос с осветленными прядями, дополнением образа стало массивное украшение на шее. Ее супруг предпочел наряд в светлых тонах: на нем белая тенниска, обувь в тон и джинсы.

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Галкин не был многословным и просто подписал фото с любимой женщиной эмодзи в виде сердца: "❤️". Пару сразу же засыпали комплиментами, большинство из них - в адрес нестареющей Примадонны.

Как пару Пугачева-Галкин захейтили в России

С самого начала полномасштабной войни Максим Галкин поддержал Украину в подло развязанной Россией войне. Вскоре он стал нежелательной персоной на росТВ, его уволили с "Первого канала", а затем пародиста и вовсе признали "иноагентом". Недавно он подал в суд с намерениями снять с себя этот статус.

Алла Пугачева во всем поддерживает своего мужа, хотя она, кстати, не признана в РФ "иноагентом". Звездные супруги выехали за границу, их дети Гарри и Лиза ходят в школу в Израиле. А сама Примадонна получила израильский паспорт.

В сети и по росТВ россияне нередко критикуют и Аллу Борисовну, и ее супруга. Очередная волна хейта накрыла артистку во время ее приезда в РФ на похороны друга Валентина Юдашкина.

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