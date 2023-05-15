Причина такого решения неизвестна.

Российский шоумен Максим Галкин 16 сентября 2022 года пополнил реестр "иноагентов" России. Однако сейчас, как сообщает Mash, он подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой лишить его этого статуса.

Причина такого поступка неизвестна. Отметим, что изначально Галкин очень радовался данному статусу, ведь он означает, что человек не поддерживает российскую агрессию и помогает Украине в развязанной РФ войне.

Кроме того, муж Аллы Пугачевой неоднократно повторял, что он является "иноагентом". Да и на своих концертах он не забывал об этом напоминать.

Видео дня

Чем занимается Максим Галкин

С начала полномасштабного российского вторжения Максим Галкин выехал из России. Уже больше года он живет в Израиле, где ведет активную концертную деятельность, а часть вырученных денег перечисляет украинским беженцам.

Кроме того, он уже успел получить паспорт гражданина Израиля, как и его супруга.

За поддержку Украины его неоднократно хейтили в родной стране. Россияне говорили, что больше не хотят его видеть. Несмотря на это, на концерте в Дубае он прокричал "Героям слава!"

Вас также могут заинтересовать новости: