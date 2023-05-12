Недавно стало известно, что Примадонна приехала в РФ, чтобы проститься со своим другом Валентином Юдашкиным.

Похорон известного модельера Валентина Юдашкина был 6 мая в Москве. На это событие приехала Алла Борисовна Пугачева, которая хорошо знала Юдашкина и долгие годы с ним дружила.

Алла Борисовна появилась на прощании с кутюрье в черном пальто и черной шляпке. Внимание журналистов было приковано к ней, однако комментариев прессе она не давала. Многих интересовало то, как долго артистка будет у себя на родине.

Сейчас, по сообщениям росСМИ, Пугачева вернулась в Израиль. Она выехала из России сразу после похорон. Данную информацию журналистам подтвердила помощница артистки Елена Чупракова.

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Инцидент с Пугачевой на похоронах Юдашкина

Отметим, на прощании с Юдашкиным к Пугачевой подошел пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он поцеловал руку Примадонны и сказал, что очень рад ее видеть. Такой "теплый" прием оценили не все. Например, пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что если Аллу Борисовну примут в РФ и "простят" ей все ее "проделки", то журналистка не будет это терпеть и покинет Россию.

По данным российских СМИ, на похоронах Юдашкина у Пугачевой украли дорогие часы, которые ей подарили на день рождения два года назад. В соцсетях сразу пошутили о том, что вором может быть Песков, который целовал звезде руку.

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