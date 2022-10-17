Примадонна выглядит очень молодой и счастливой на видео, которым она сама поделилась у себя в блоге.

Алла Пугачева сообщила, что посетила концерт Бориса Гребенщикова. Туда она отправилась в откровенном наряде с вызывающим декольте. Знаменитость записала видео с концерта.

На коротком ролике, опубликованном в ее Instagram, видно, что звезда сделала себе яркий вечерний мейкап и надела солнцезащитные очки.

Позднее жена Максима Галкина обнародовала в своем блоге фотографию с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем. Примечательно, что оба этих артиста поддержали Украину и открыто высказались против убийственной политики России.

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Алла Пугачева и ее позиция касательно войны в Украине

Сама звезда долгое время молчала, а вот ее супруг Максим Галкин еще с весны говорит о том, что Россия выпускает ракеты по мирным городам Украины, убивая невинных людей.

Из-за того, что Галкин поддерживает Украину, в РФ его признали его "иноагентом". Алла Пугачева не стала молчать и призвала правительство РФ и ее записать в список "иноагентов". Также известно, что Пугачева приезжала в РФ, чтобы забрать документы детей со школы и подготовить к продаже их с Галкиным дом в Подмосковье.

Также известно, что из России выехали родные Аллы Пугачевой.

Напомним, в сеть "слили" естественное фото Пугачевой.

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