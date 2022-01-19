Брак Примадонны с Киркоровым продлился 11 лет.

Российская исполнительница Шансона Любовь Успенская, которая признавалась в любви президенту РФ Владимиру Путину, заявила, что могла стать женой Филиппа Киркорова, если бы не Алла Пугачева.

Об этом она сказала российскому "Пятому каналу".

Успенская утверждает, что ее с Киркоровым всегда связывали особые отношения, намекая на роман.

"Он, кстати, и меня любит. Если бы не Алла, я бы вышла бы за него замуж, понимаете. Дело в том, что она же его кумир, она его муза. Даже если у них там любовь прошла или там она не была или была, он же просто ее любил как женщину, которая поет. А сегодня я - женщина, которая поет", - заявила она.

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Отметим, ранее Успенская возмутилась петицией о запрете российским звездам выступать в Украине. Запрет, впрочем, не помешал ей выступить в Киеве с концертом в сентябре 2021 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Киркоров признался, что не любит вспоминать об Алле Пугачевой и отношениях с ней. Также сообщалось, что к началу отношений между Пугачевой и Киркоровым имеет прямое отношение российский продюсер Бари Алибасов.

Как известно, Пугачева и Киркоров поженились в 1994 году, прожив в браке 11 лет. В 2005 году стало известно об их разводе. Киркоров был ее четвертым мужем. Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.