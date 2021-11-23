Киркоров, говоря о жизни с Пугачевой, пошутил, что "это было давно и неправда".

Российский певец Филипп Киркоров признался, что не любит вспоминать об Алле Пугачевой и отношениях с ней.

Об этом свидетельствует его интервью журналу "ОК!".

На вопрос о том, почему среди большого количества фотографий на стенах у него дома нет ни одной с Пугачевой Киркоров ответил, что не живет воспоминаниями.

"Сегодня эти воспоминания неуместны, да и не нужны никому. Это другая жизнь, она была прекрасна. Но сейчас у каждого своя жизнь. Это было давно и неправда...", - с улыбкой сказал артист.

По словам 54-летнего Киркорова, фотографии на стенах - это его фундамент для поддержки, но "он еще не в том возрасте, чтобы сесть у камина и вспоминать".

Читайте такжеПугачева сфотографировала Галкина полуголым: артист показал давний снимок"По большому счету 55 - цифра последняя рок-н-ролльная. Дальше цифра 60 - и вот тут уже, наверное, надо задуматься про камин, который появится в 70 или, если доживу, в 80 лет", - добавил он.

Как известно, Пугачева и Киркоров поженились в 1994 году, прожив в браке 11 лет. В 2005 году стало известно об их разводе. Киркоров был ее четвертым мужем. Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

Недавно стало известно, что к началу отношений между Пугачевой и Киркоровым имеет прямое отношение российский продюсер Бари Алибасов.

Автор: Виолетта Орлова