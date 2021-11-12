Пугачева и Киркоров поженились в 1994 году.

К началу отношений между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым имеет прямое отношение российский продюсер Бари Алибасов.

Об этом рассказал певец Владимир Политов в эфире одного из российских телеканалов, пишет teleprogramma.pro.

По его словам, все случилось из-за кризиса в отношениях Пугачевой с композитором Сергеем Челобановым в 1993 году.

"Бари Алибасов на моем дне рождения подал идею поженить Пугачеву и Киркорова. "Будет замечательный информационный повод. И Филипп парень неплохой", - сказал Алибасов. Так что Бари Алибасов был главным провокатором", - говорит Политов.

По его словам, Пугачева и Киркоров изначально относились к роману несерьезно, однако вскоре все изменилось.

Читайте такжеОрбакайте вызвала восторг в сети поразительным сходством с Пугачевой на новом фото"Сначала у них отношения были понарошку. Потом переросли в настоящие искренние отношения", - говорит певец.

Как известно, Пугачева и Киркоров поженились в 1994 году, прожив в браке 11 лет. В 2005 году стало известно об их разводе. Киркоров был ее четвертым мужем. Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

Ранее российский психолог назвал брак Пугачевой и Галкина фикцией.

Автор: Виолетта Орлова