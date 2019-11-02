В Украину с гастролями едет российская певица, которая признавалась в любви Путину

Любовь Успенская поддерживала войну на Донбассе.

В Украину с гастролями едет звезда российского шансона 65-летняя Любовь Успенская, которая признавалась в любви президенту России Владимиру Путину и поддерживала войну на Донбассе.

Читайте такжеОлег Винник угодил в базу "Миротворца"Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Telegram.

Певица 10-11 ноября намерена выступить в Киеве и Одессе.

Стерненко опубликовал фото афиш, которые подтверждают приезд Успенской в ​​Украину. Также активист напомнил, что ранее певица публично выражала собственные симпатии президенту РФ Владимиру Путину и требовала смягчить меру пресечения для криминального авторитета Олега Медведева, который спонсировал боевиков на Донбассе.

Как ранее сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, заявила, что ей безразлично, в какой стране жить, главное – чтобы ее творчество любили.