В Украину с гастролями едет российская певица, которая признавалась в любви Путину
В Украину с гастролями едет звезда российского шансона 65-летняя Любовь Успенская, которая признавалась в любви президенту России Владимиру Путину и поддерживала войну на Донбассе.
Читайте такжеОлег Винник угодил в базу "Миротворца"Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Telegram.
Певица 10-11 ноября намерена выступить в Киеве и Одессе.
Стерненко опубликовал фото афиш, которые подтверждают приезд Успенской в Украину. Также активист напомнил, что ранее певица публично выражала собственные симпатии президенту РФ Владимиру Путину и требовала смягчить меру пресечения для криминального авторитета Олега Медведева, который спонсировал боевиков на Донбассе.
Как ранее сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, заявила, что ей безразлично, в какой стране жить, главное – чтобы ее творчество любили.