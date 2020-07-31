У Пугачевой прокомментировали слухи о ее разводе с Галкиным

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Супруги воспитывают двоих детей.

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала появившиеся слухи о расставании певицы с ее мужем, телеведущим Максимом Галкиным.

Как сообщает издание Daily Storm, в последнее время в прессе появилась информация о том, что Пугачева якобы ушла от Галкина, а сам телеведущий стал проявлять холодность и безразличие к своей супруге.

Как сказала изданию директор певицы Елена Чупракова, информации о разводе звездной пары верить не стоит. "Ничего такого не было и нет", - сказала она.

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Кроме того, издание приводит слова экстрасенса Виктора Богданова, который пророчит Пугачевой и Галкину тихую семейную жизнь, утверждая, что никакого другого мужчины у Пугачевой не будет. При этом он предсказал паре на 2021 год "небольшое вынужденное расставание", связав его с пиар-ходом.

"Они договорятся побыть немного врозь, а потом вновь воссоединятся. Но это будет лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание", - объяснил Богданов.

Экстрасенс добавил, что союз Пугачевой и Галкина - договорной и "полностью устраивает обе стороны", связав его с большими деньгами и хайпом.

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Супруги воспитывают двоих детей - близнецов Лизу и Гарри. Для телеведущего и юмориста это первый брак, для певицы - уже пятый.

Как сообщал УНИАН, известная певица Алла Пугачева показала, как встречает своего супруга Максима Галкина после его трехдневного отсутствия.

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